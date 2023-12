Geen inspiratie? Maak je kerstcadeaus zelf dankzij deze 5 workshops

Heb je twee linkerhanden, maar wil je toch je handen uit de mouwen steken? In plaats van in je eentje te knutselen kan je een workshop volgen waarbij je op het einde sowieso een mooi kerstcadeau onder de boom kan leggen. En je hebt er zelf nog plezier aan!

Weet je niet waar je zo’n workshop kan volgen? Wecandoo verzamelt verschillende ambachtslieden en makers op hun website en stelt ze zo voor aan het grote publiek.

Van DiY naar DiT: Do it Together

Met een zelfgemaakt kerstcadeau scoor je sowieso, maar misschien vind je Secret Santa het stiekem leuk om ook zelf aan de slag te gaan? Dan doe je toch gewoon een workshop cadeau! Je geeft hiermee eenorigineel geschenk en je steunt tegelijkertijd een lokale ondernemer.

Dus leg alvast de agenda’s samen en kies een workshop die bij jullie past. Wecandoo heeft intussen het hele land veroverd met 150 verschillende creatieve makers! In Brussel kan je kiezen tussen een 250-tal workshops, in Antwerpen zijn er zo’n 60 in de aanbieding en ook in Waver en Luik kan je aan de slag. Workshops zijn in het Engels, Nederlands en/of Frans, dus check zeker de taal voor je je inschrijft.

Van keramiek tot tufting, het aanbod is te groot om op te noemen. Hier is alvast een voorproefje:

Herstel een keramieken kom met Kintsugi met Sebastiaan en Chloé

Kintsugi, ook bekend als kintsukuroi, is de Japanse kunst om gebroken stukken keramiek aan elkaar te lijmen met gouden lak. Het gaat over het geven van een tweede kans en het afstappen van de wegwerpcultuur. Met hun gouden scheuren worden de gerepareerde voorwerpen getransformeerd tot iets nog mooiers. Tijdens deze twee uur durende workshop begeleiden Sebastiaan en Chloé je bij het repareren van een keramische kom. Je vertrekt met je eigen biologische reparatieset en een prachtige kom om je eraan te herinneren dat je je gouden imperfecties kunt omarmen.

Leer pottenbakken met Dieter

Tijdens deze workshop begeleidt Dieter je bij elke stap van het creatieproces en helpt hij je waar nodig. Na afloop van de workshop zal Dieter je mug afwerken, glazuren en bakken zodat je thuis van je ochtendkoffie kan genieten.

Maak je eigen vaste cosmetica met Maya

Met Maya leer je hoe je eenvoudig en economisch voor jezelf kunt zorgen en maak je op maat gemaakte huidverzorging, bestaande uit je favoriete geur en natuurlijke ingrediënten die perfect met je huid matchen. Maya informeert je over de rol, de deugden en de eigenschappen van de ingrediënten die in de producten zullen worden gebruikt.

Neem zeker je informatieboekje na de workshop mee naar huis om je eigen vaste cosmetica thuis te maken. Zo vermijd je onnodige verpakking en kan je ingrediënten recycleren voor de volgende sessie; denk aan het milieu!

Maak je eigen gedroogde flowerhoop met Stephanie

Stephanie heet je welkom in haar bloemenworkshop voor het maken van een prachtige gedroogde flowerhoop! Je leert de verschillende stappen om je harmonieuze flowerhoop samen te stellen: van de keuze van de bloemen tot de voorbereiding ervan, alsook de plaatsing op de flowerhoop... de samenstelling van de bloemen zal voor je geen geheimen meer hebben! Je gaat naar huis met een charmant bloemstuk om je huis te versieren of om cadeau te geven.

Ontdek tufting en maak je eigen wanddecoratie met Marie

Laat je creativiteit de vrije loop en ontdek samen met Marie het tuften. In deze leuke workshop leer je de basisprincipes van tuften en krijg je de kans om je eigen wanddecoratie te maken. Marie, een getalenteerde kunstenares met een passie voor duurzaamheid, begeleidt je door het hele proces, geeft deskundige raad en deelt haar waardevolle technieken. Onder haar motto «Hoe meer kleur, hoe beter» krijg je de kans een uniek stuk te maken dat je persoonlijke stijl weerspiegelt.