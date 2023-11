Italië legt beslag op 790 miljoen euro van Airbnb in onderzoek naar belastingontduiking

Rome gaat strijd aan met Airbnb

Airbnb zegt in een verklaring verrast te zijn over de inbeslagname. Het bedrijf stelt dat het sinds juni 2023 actief in gesprek is met de Italiaanse belastingdienst om deze zaak op te lossen. «We zijn ervan overtuigd dat we volledig in overeenstemming me de wet hebben gehandeld en zijn van plan om onze rechten met betrekking tot deze kwestie uit te oefenen», aldus het verhuurbedrijf in een reactie aan persagentschap AFP.