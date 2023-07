Ontdek de 10 lelijkste gebouwen van Brussel

Vergis u niet: Brussel kent vele mooie plekjes, avontuurlijke adresjes en gezellige bars. Die raden wij je doorgaans met veel plezier aan. Deze keer doet de website Bruxelles Secrète ons evenwel een uitzondering maken. Die site vroeg namelijk aan zijn lezers: «Wat is volgens jou het lelijkste gebouw in Brussel?»

Een duidelijke winnaar kwam uit de bus: het Noordstation van Brussel. Het kreeg 37 stemmen. Het station werd in 1952 gebouwd door architecten Paul en Jacques Saintenoy. Zij zijn verantwoordelijk voor de hoge toren met de klok aan de ingang. In 1980 werd het station uitgebreid met kantoren en winkels. Allicht is het dat sobere deel dat verantwoordelijk is voor de «overwinning».