Sergio Herman stapt uit deze restaurants: «Voel dat ik mezelf dreig te herhalen»

Topchef Sergio Herman stapt na vijftien jaar uit zijn twee restaurants in het Nederlandse Cadzand. Dat meldt zijn restaurantorganisatie donderdagavond in een persbericht. Volgens Herman past de rol die hij binnen de zaken vervult niet langer bij zijn persoonlijke ambitie.

Het nieuws betekent dat er een einde komt aan de verhalen van Pure C en AIRrepublic in de Zeelandse kustplaats. Herman draagt de verantwoordelijkheid over aan het Strandhotel, een hotel in Cadzand met verschillende gastronomische restaurantconcepten. Over de nieuwe invulling van de zaken, is nog niets bekend.

Vallende sterren

Pure C verloor bij de uitreiking van de Michelinsterren in Nederland in april nog twee sterren en ging van twee naar nul sterren. Of dat een invloed heeft op de beslissing van Herman, is onduidelijk. Zelf zegt hij dat hij zichzelf «wil blijven inspireren». «Na vijftien jaar voel ik dat ik mezelf dreig te herhalen. En dat zit niet in mijn Zeeuwse natuur. Met nog altijd die ultieme passie voor het koken heb ik ook andere wensen zoals meer tijd vrijmaken voor mijn familie, kinderen en vrienden, meer reizen en een sprong wagen in unieke internationale projecten zoals in Azië.»

Focus op Antwerpen

«In Antwerpen blijf ik nadrukkelijk betrokken bij de restaurants Le Pristine en Blueness. Daar ontwikkel ik mijn hospitality-visie en blijven we met onze teams keihard werken om unieke ervaringen te creëren voor onze gasten. We zijn hier eigenlijk pas begonnen dus daagt deze opdracht me nog altijd heel erg uit», gaat Herman verder.

De laatste service in Pure C vindt plaats op zaterdagavond 23 september 2023, die in AIRrepublic op zaterdagavond 30 maart 2024.

