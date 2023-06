Standaard Boekhandel in Leuven opent vandaag speciale ‘Gen Z-ruimte’

De Leuvense winkel breidt zo uit met circa 250 vierkante meter extra boekplezier, tot in totaal 1.250 vierkante meter. Dit maakt van het pand meteen de grootste boekhandel van het land. De transformatie van de kelder naar een gezellige hang out shopspot was in samenwerking met het Antwerpse architectenbureau PUUR en office designspecialist Retail & Offices.