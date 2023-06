Syncycle steekt spinning in een nieuw jasje: «Meer dan alleen een sportclub»

In het hart van Elsene vind je een nieuwe spinning studio waar fitnessfanaten samenkomen om hun grenzen te verleggen en hun conditie naar een hoger niveau te tillen. Syncycle is echter allesbehalve een doordeweekse gymzaal. Wanneer je de studio voor het eerst binnenstapt, denk je dat je je vergist hebt en in een wellness bent beland. De warme en uitnodigende sfeer, de beauty corner met producten en gezellige genderinclusieve kleedkamers doen je bijna vergeten dat je je in het zweet gaat werken!

Met een unieke aanpak die spiritualiteit, meditatie en cardiotraining op muziek weet te combineren, maakt Syncycle sporten weer leuk. Het enige dat je moet doen is je fietsschoenen in de pedalen klikken en je klaarmaken voor een rit op opzwepende muziek.

«Inclusieve community»

Oprichters Pauline Corthouts en Sophie van den Berkhof gaan er prat op dat bij Syncycle iedereen zich welkom voelt. «Syncycle is meer dan alleen een sportclub: we willen een inclusieve community creëren waar mensen kunnen samenkomen en sporten in een leuke en inspirerende omgeving. Een plek waar ze écht zichzelf kunnen zijn. Door connecties te stimuleren en ons te focussen op zowel fysiek als mentaal welzijn, willen we indoor cycling leuk en toegankelijk maken», vertelt Pauline.

Zin in een voedzame snack, een verse kop koffie of een smoothie? Loop dan even langs het Syncycle Café voor een snelle afhaalmaaltijd of neem plaats in de tuin om te ontspannen na een ride. Zij die écht niet genoeg kunnen krijgen van de Syncycle-spirit, kunnen tot slot hun hart ophalen aan gepersonaliseerde items zoals waterflesjes en kleding.