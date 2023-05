TIPS & TRENDS. Pub voor vroege vogels en nachtraven & thee slurpen als Wes Anderson

Food

Ben je op zoek naar een adresje in Brussel waar je wakker kan worden met brunch en koffie, maar waar je ‘s avonds ook kan doorzakken met vrienden? Dan is Clair/Obscur iets voor jou. De gastronomische pub vlakbij het Drievuldigheidsvoorplein in Elsene charmeert zowel ochtend- als avondmensen met een tijdloze inrichting, een lekker homemade menu en een waaier aan bieren, ciders en andere ambachtelijke brouwsels.

Het motto van Clair/Obscur? Werkelijk iedereen aanspreken! Overdag is het er gezellig, 's avonds is het een sfeervolle bar. Het oude gebouw, in de stijl van de Elzas, deed in een vorig leven dienst als bierkroeg.

Op het menu

Het team van Clair/Obscur wilde niet alleen nieuw leven blazen in de drankkaart, maar ook de honger stillen. Alle gerechten zijn huisgemaakt en volgen elkaar de hele dag op. Denk aan royale pancakes, eigerechten (Bénédicte, op zijn Turks, Huevos Rancheros ...), hamburgers, huisgemaakte kroketten en aperitiefplankjes... Het zijn maar een paar van de vele lekkernijen op het menu. En laten we de specialiteit van het huis niet vergeten: de French Dips. Deze overheerlijke sandwiches belegd met urenlang gestoofd vlees kun je ongegeneerd in hun eigen jus dippen.

Waterleidingsstraat 61-63, 1060 Sint-Gillis

Travel

Wes Anderson was al langer één van ‘s werelds bekendste filmmakers. Titels als ‘The Grand Budapest Hotel’ en ‘The Royal Tenenbaums’ zijn echte klassiekers en de stijl van de regisseur is opvallend herkenbaar. Pastelkleuren, symmetrie en een goede dosis absurdisme vind je in al zijn creaties terug. Esthetisch natuurlijk erg aangenaam en dus hoeft het ook niet te verbazen dat #wesanderson het tegenwoordig goed doet op TikTok.

Heel wat sociale mediagebruikers maken er dezer dagen een sport van om in hun filmpjes zo goed mogelijk de Wes Anderson esthetiek na te bootsen. Dat levert uitzonderlijk mooie beelden op, waar we uren naar zouden kunnen kijken. Krijg je maar geen genoeg van Anderson? Dan plan je maar beter een tripje naar Milaan.

Bar Luce

Daar vind je namelijk een café genaamd Bar Luce en misschien zie je het al meteen, misschien niet, maar de bar werd ontworpen door niemand minder dan Wes Anderson zelf. Het design dateert intussen al van 2015, al zou het ook zo uit de jaren 50 of 60 kunnen komen. «Toen ik heel jong was, wou ik architect worden en het was dan ook een kinderdroom die werkelijkheid werd toen ik deze kans kreeg», aldus Anderson over Bar Luce. «Hoewel ik denk dat het een goede filmset zou kunnen zijn, denk ik dat de plek nog beter is om een film te schrijven. Ik probeerde een bar te ontwerpen waar ik al mijn non-fictieve namiddagen in zou willen spenderen.»

Largo Isarco, 2, 20139 Milaan, Italië