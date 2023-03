UITTIPS. Een stadsfestival, Coely in concert & Japan Square Filmfestival

Stadsfestival Cultuursmakers

26/03

Brussel - Wat heeft Brussel allemaal te bieden op cultureel vlak? Ga zondag zelf op ontdekking tijdens het stadsfestival van Cultuursmakers. In de voormiddag kies je tussen een wandeling met gids of een museumbezoek, allebei volledig in het teken van art nouveau. In de namiddag ga je zelf op pad in drie verschillende wijken. Zo kan je in de omgeving van de Kunstberg het BELvue Museum of de Koninklijke Bibliotheek bezoeken. Spring daarna op het pendelbusje naar de Europese Wijk waar je wegdroomt in het Museum voor Natuurwetenschappen of doe kennis op in het Parlamentarium. Tussen 17 en 18 uur eindigen we de dag op het Jean Reyplein met een gratis drankje en wat muzikale deuntjes. Een cultuurprogramma tot de nok gevuld: dat wordt lastig kiezen, niet?

Long Day’s Journey into Night

25/03

Mechelen - Vaak spanningen tussen jou en je familieleden, maar je wil ze ook niet kwijt? Dan is dit theaterstuk op je lijf geschreven. ‘Long Day’s Journey into Night’ is een toneeltekst van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Eugene O’Neill. Je ziet één dag uit het leven van het gezin Tyrone. Met daarin een verbitterde acteur als vader, een moeder met een morfineverslaving, de oudste zoon die ten onder gaat aan seks en alcohol en de jongste zoon als gevoelige dichter met een longaandoening. Iedere speler spreekt (letterlijk) een andere taal. De voorstelling wordt ook boventiteld in deze talen: Nederlands, Frans, Levantijns-Arabisch en Engels. De gezinsleden leven in hun eigen wereld, maar af en toe, als je goed oplet, zie je dat ze zich proberen te verzoenen. Komt het nog goed met dit gezin?

Japan Square Filmfestival

25 & 26/03

Gent - Het Japan Square Filmfestival biedt een selectie van Japanse films aan die voorafgegaan worden door een lekkere maaltijd. Kijk zaterdag naar ‘Ito’, over Ito Soma, een getalenteerd shamisen-speelster (een shamisen is een traditioneel Japans snaarinstrument) die heel introvert en schuchter is. Die eigenschappen wil ze graag overwinnen én ze wil meer van de wereld zien. Dineer voor deze film met een Japanse curry, met kip of tofu. Proef zondag een traditionele Japanse bento lunchbox inclusief misosoep, zoete aardappel in citroensaus en een wortelsalade met sesam. Hierna volgt de film ‘Broken Commandment’, waarin Ushimatsu Segawa zijn identiteit als leraar verborgen probeert te houden in de hoop op een normaal leven. Hij behoort namelijk tot een minderheidsgroep die enorm gediscrimineerd wordt. Maar de mensen rondom hem beginnen hiervan een vermoeden te krijgen… Zie zelf hoe de films aflopen terwijl je de Japanse keuken ontdekt.

ComeOpenYours

nog t.e.m. 2/04

Genk - Bezoekje brengen aan een tentoonstelling van Limburgs fotograaf Luc Gijbels? Met ‘ComeOpenYours’ verbindt Gijbels alles en iedereen door te spinnen en te wikkelen met witte wollen draden. Zo reisde hij de wereld rond met een witte bol wol en zijn camera. Met deze expo doet hij een oproep tot meer bewustzijn door verbondenheid. De witte bol wol staat voor ‘het leven’ dat we krijgen bij onze geboorte, dat zich afwikkelt en we nooit meer in dezelfde vorm terugkrijgen. De vraag rijst of we met onze draden iets moois breien voor onszelf én voor degenen die we onderweg tegenkomen of met wie we verbonden raken. De draden leggen ook de onzichtbare lijnen bloot van verbindingen tussen iedereen op de wereld. Om samen te bezoeken, met jullie onzichtbare draden, en je te laten nadenken over verbondenheid.

Coely

25/03

Brussel - Kom naar het optreden van de Antwerpse zangeres Coely, ook wel het hiphopwonder van België genoemd. Met hits zoals ‘Celebrate’ en ‘Run It Up’ maakt ze iedereen warm. De grens tussen hiphop, soul, r&b en pop overstijgt ze helemaal. Zo won Coely al een MIA en dit jaar presenteert ze haar tweede album ‘Alive’, zes jaar na haar debuutalbum ‘Different Waters’. Was het wachten de moeite waard? En of! Reken niet op ‘een genre’, maar op een vermenging van alle muziekinvloeden waarmee Coely ooit in aanraking is gekomen. Ook enthousiast om deze mengelmoes te ontdekken? Twijfel niet langer en laat je zaterdag meeslepen door Coely’s muzikale wereld.

FOR REAL XR FESTIVAL

24 - 26 maart

Oostende - Een festival voor nieuwsgierige nerds en dromerige dummies. Maar vooral, voor iedereen die droomt van een wereld die groter is dan deze.

Nu eens gewapend met een VR-bril, dan weer zich verliezend in digitale animatietechnieken, gaan artiesten tijdens FOR REAL aan de slag en doen ze wat ze altijd doen: verhalen vertellen. De beleving is helemaal nieuw, het doel hetzelfde. Tussen de ribben porren, je hart raken, je geweten schoppen. En dat allemaal van 24 tot 26 maart in De Grote Post.

Voor dit festival geldt ‘pay what you can’. Betekent een lagere prijs voor jou dat het makkelijker is om de voorstelling bij te wonen? Dan ben je vrij dat te kiezen. Kan je je een hogere ticketprijs veroorloven? Dan zorg jij ervoor dat anderen minder kunnen betalen.