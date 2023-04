UITTIPS. Plantendag, een filmfestival en een rommelmarkt

Plantendag

16/04

Kalmthout - Zot van planten? Doe je groene vingers een plezier en kom op de Plantendag in Arboretum Kalmthout snuisteren tussen een vijftigtal kramen boordevol bijzondere planten, bomen, struiken, zaden, bollen en knollen. Je kunt er op één dag terecht bij de allerbeste kwekers van België en Nederland voor tuinplanten en botanische zeldzaamheden. Misschien ben je wel een pelouse aan het aanplanten, wil je dringend je bloembakken vullen of ben je op zoek naar niet-alledaagse groenten voor je moestuin? Nog een extraatje: vandaag is de laatste dag dat families in het Arboretum een spannende paasspeurtocht kunnen beleven. Geen babysit nodig dus: breng de kinderen gewoon mee!

Voddemet

16/04

Brussel - De lenteschoonmaak is achter de rug - toch? En dus kan het rommelmarktseizoen beginnen! Kwestie van je fris opgeschoonde huis meteen weer te vullen met de gekste, schattigste en meest nutteloze spullen. Langs kleurrijke kraampjes met snuisterijen slenteren op zoek naar pareltjes… wie kan aan de gezelligheid van rommelmarkten weerstaan? Deze zondag bijt je alvast de spits af in de Gare Maritime van Tour & Taxis Brussel, voor een grote vintage en brocante rommelmarkt. Met zowel lokale en private deelnemers als professionele exposanten. Laat het schattenjagen beginnen!

Beestenboel in KOERS

nog t.e.m. 23/04

Roeselare - De Haai van Messina, de Arend van Toledo of de Leeuw van Vlaanderen: het zijn indrukwekkende bijnamen van wielrenners. Het peloton is één bonte beestenboel. Tijdens het laatste weekend van de paasvakantie ontdekt jouw kroost daar alles over in KOERS. Wist je bijvoorbeeld al dat een das in 1980 het WK wielrennen won en in 2006 een krekel zich tot wereldkampioen kroonde? En waarom is de vos de absolute winnaar als het aankomt op wereldkampioenschappen? De vrolijke dierenvrienden van KOERS nemen jouw familie op sleeptouw met leuke doe-opdrachten en leren hen en passant alles over de geschiedenis van het wielrennen. Beestig!

BIFFF

nog t.e.m. 23/04

Brussel - Ga je plat voor sciencefiction, horror, fantasy of cultfilms? Dan is het BIFFF je hub - het festival voor de fantastische film dat nog tot 23 april plaatsvindt op de Heizel. Er zijn langspeelfilms met geinige namen als ‘Aliens abducted my parents and now I feel kinda left out’ (Jake van Wagoner) maar ook kortfilms, competities en evenementen als een Vampire Ball (22/4) en een Bloody Date Night (17/4). Top of the bill is uiteraard de jaarlijkse Make-Up Contest, waarin stylisten en make-upartiesten van wereldklasse zich helemaal laten gaan. Meet je je gruwelijkste outfit aan en ga een kijkje nemen op het BIFFF - je zal er niet uit de toon vallen.

MAD Festival

nog t.e.m. 16/04