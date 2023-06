Vijf redenen om niet samen met medestudenten je examen na te bespreken

Laten we eerlijk zijn, we hebben het allemaal eens voorgehad dat we na het afleggen van een examen de antwoorden bespraken met andere medestudenten. Nog straffer? Wij doen het waarschijnlijk allemaal nog steeds. Toch is het beter om dit niet te doen om verschillende redenen. Vraag je je af waarom? Dat komt goed uit! Kotplanet heeft zoals altijd aan jou gedacht en geeft je vijf redenen die een antwoord geven op jouw vraag!

Lees hier verder.