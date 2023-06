Waarom Gen Z zweert bij dit betaalbaar handtassenmerk

De ‘Baggu’-zak bestaat al sinds 2007. In The New York Times legt Emily Sugihara, de 40-jarige oprichter van het merk, dat de zak uitkwam in een tijd waarin mensen zich bewust begonnen te worden van hun ecologische voetafdruk. Na een publicatie in Teen Vogue ging de zak viraal, dankzij zijn kleine prijskaartje en milieubewuste insteek. Intussen breidde hun gamma uit, maar het duurde tot nu tot het merk opnieuw viraal ging.

Waarom is de tas zo populair?

Het ecologische aspect van de Baggu speelt zeker mee in het succes. Maar er is meer. Sinds de welbekende Uniqlo-fannypack zijn Gen Z’ers op zoek naar tassen waar er absurd veel in past. Zo ook de ‘Baggu’: met ‘wat zit er in mijn baggu’-video’s onthullen ze wat er zoal in hun tas past. Denk aan ontsmettingsmiddel, een zonnebril, andere baggu-totebags, een tablet, een portefeuille, make-up, parfum, lenzen, sleutels, een koptelefoon... De Baggu-handtas ziet er dan misschien niet groot uit, er past een heel leger aan accessoires in. Ze zijn met andere woorden extreem praktisch.