WTF. In dit restaurant eet je in bed

Derrière ligt niet zo ver van het Centre Pompidou en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de sfeer in het restaurant enigszins artsy is. Wie de ingang weet te vinden (Darrière ligt verborgen achter een andere eetgelegenheid) komt terecht in een ruimte gevuld met een eclectisch meubilair, inclusief een pingpongtafel in het midden van de zaal die je, uiteraard, mag gebruiken. Op de eerste verdieping wacht echter een nog grotere verrassing.

Daar kan je namelijk plaatsnemen in bed om van je maaltijd te genieten. Gewoon, alsof je bij je thuis in je kamer lag te genieten van je afhaalmaaltijd. Maar Derrière heeft nog meer in petto, want via de toiletten kan je zomaar belanden in de speakeasy van het restaurant en de benedenverdieping bevat een mini huis, dat je met een groep tot acht personen kan reserveren. Nog niet overtuigd? Jacquemus en Dua Lipa zijn alvast fan...