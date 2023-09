Comment se remettre dans le bain après les vacances?

Si tu n’as pas eu de seconde session, cela faisait plus de deux mois que tu étais en vacances. Oui mais voilà, la rentrée est là et il faut tout de suite se remettre dans le bain pour ne pas être dépassé dès le début de l’année. Comment faire pour survivre au retour en audit’, voire y mettre les pieds pour la première fois? Metro te donne quelques conseils.

Ça y est, la rentrée est là et c’est fini de se la couler douce à la plage ou autour d’une piscine. On ne peut pas dire que l’on a eu droit à un été ensoleillé en Belgique, mais on ne doute pas que tu auras pu en profiter à l’étranger. Et pour réaliser un retour en auditoire pas trop brutal, voici quelques conseils.

Prépare ta rentrée

Il est important de se sentir prêt lors de ton retour en auditoire. Ainsi, assure-toi que tu possèdes déjà tout le matériel dont tu as besoin. Fais un tour sur ta boîte mail universitaire avant la rentrée, on ne sait jamais que certaines informations t’aient déjà été données. Consulte également le site web de ton établissement scolaire et familiarise-toi avec les lieux. Si tu comptes vivre en kot, essaie de t’être installé confortablement avant de démarrer l’année scolaire. Tu sais très bien que tu vas certainement vivre à un rythme infernal, entre les cours, ta vie sociale et ta vie familiale. Il est donc important qu’avant tout cela, tu puisses avoir un espace de vie dans lequel tu te sens bien. Profite donc des deux semaines qui restent avant la rentrée pour gérer les expéditions chez Ikea, les appels au propriétaire et la déco de ta chambre.

Crée-toi de nouvelles habitudes

Si c’est ta première rentrée universitaire, tu vas être submergé par les nouveautés mais ce n’est pas une mauvaise chose. Profites-en pour te lancer dans de nouveaux défis, qu’ils soient sportifs, sociaux ou associatifs. Cela te permettra de déconnecter de tes cours, ce qui est une chose essentielle si tu ne veux pas péter un câble après trois semaines. C’est aussi une bonne chose pour faire des rencontres et mieux te sentir dans cette nouvelle vie qui t’attend. Ça peut parfois sembler difficile de sortir de sa zone de confort, mais cela te fera le plus grand bien.

Installe-toi dans une routine

Le terme de routine peut sembler péjoratif, mais c’est pourtant tout l’inverse. Maintenant que tu t’es lancé dans de nouveaux projets, incorpore ceux-ci à ton rythme scolaire et tente de garder le même rythme. Évidemment, tu n’échapperas pas à une guindaille de temps à autre, mais c’est important de choisir son moment. Il y a un temps pour s’amuser, et un temps pour se focaliser sur son cursus. Par ailleurs, en quelques semaines, tu auras fait le tri entre les cours auxquels tu as besoin d’aller et ceux que tu étudieras durant ton blocus. Ne pas aller à certains cours n’est pas une mauvaise chose, mais essaie de mettre ce temps à profit pour garder une bonne organisation. Bref, s’installer dans une routine, c’est aussi se trouver une certaine forme d’équilibre.

Sois bien entouré

Être plongé dans le grand bain de l’université, ça peut être terrifiant et c’est parfois difficile à vivre. Heureusement, tu n’es pas seul. Ta famille et tes amis sont toujours là pour toi, même s’ils ne sont pas spécialement à tes côtés sur les bancs de l’auditoire. Il est important d’être entouré des siens pour vivre ce grand saut et de ne pas t’isoler. C’est aussi pour ça qu’il est essentiel de participer à des activités en dehors de ton planning scolaire. Pour être épanoui dans tes études, il faut que tu le sois aussi dans ta vie personnelle. Et si ce n’est pas le cas, tu peux aussi en parler auprès de professionnels qui peuvent être précieux dans ce type de situations.

Profite!

On dit souvent que les années universitaires sont les plus belles de notre vie, et ce n’est pas pour rien. À l’université, tu vas aimer, tu vas rire, tu vas pleurer aussi, mais surtout: tu vas te sentir plus vivant que jamais. Tout ça peut faire peur, mais tu verras que tu te sentiras rapidement comme un poisson dans l’eau dans cette nouvelle vie qui t’attend.