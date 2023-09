La fin du Thalys et des sachets de nicotine, du nouveau niveau loyers: voici tout ce qui change ce 1er octobre

La fin du Thalys

Le 1er octobre marquera la fin de la marque Thalys, du nom des célèbres trains à grande vitesse rouges ayant relié Bruxelles à Paris dans un premier temps et qui ont ensuite vu le réseau de villes desservies s’étendre vers les Pays-Bas et l’Allemagne. Il faudra désormais s’habituer à appeler ces trains des Eurostar.

La fusion d’Eurostar, ces TGV bleu et jaune reliant les capitales française et belge à Londres, et de Thalys avait été annoncée en 2019. Depuis mai de l’année dernière, les deux opérateurs sont regroupés au sein d’une même entité, le Groupe Eurostar, basé à Bruxelles. Son nouveau logo est d’ailleurs progressivement apposé sur les différents trains du groupe.

La fin des sachets de nicotine

Les pharmaciens vaccineront contre la grippe

Pour l’hiver 2023, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommandent de combiner une campagne de rappel pour le vaccin contre la Covid-19 avec la vaccination contre la grippe.

Une indexation pour certains loyers

Les propriétaires de logements sans certificat de performance énergétique ou bénéficiant des labels E ou F ne peuvent plus indexer les loyers depuis le 1er octobre 2022. Quiconque loue un bien immobilier labellisé D ne peut indexer son loyer que de moitié. Le Parlement flamand a adopté en urgence ces mesures l’année dernière afin de protéger les locataires vulnérables contre une forte augmentation des prix, notamment de l’énergie. La mesure expire le 30 septembre et ne sera pas prolongée.

Pour éviter que les propriétaires rattrapent le manque à gagner et procèdent à une «double indexation» cette année, l’augmentation sera calculée selon une formule modulée avec un facteur de correction. Concrètement, un locataire qui a payé 800 euros par mois pour un logement mal isolé en octobre 2021 paiera 832 euros à partir d’octobre. Sans la correction, le loyer s’élèverait à plus de 925 euros.

Un salaire plus élevé pour la police

Cette décision émane d’un accord conclu il y a plus d’un an et demi entre la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) et les syndicats de police, et qui aurait dû entrer en vigueur le 1er janvier. Cependant, lors de l’élaboration du budget 2023, le gouvernement a décidé, au grand dam des syndicats, de reporter sa mise en œuvre et de l’étaler dans le temps.