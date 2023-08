Le bon d’État cartonne en Belgique: voici des alternatives de placement qui font mieux!

Tous les Belges se ruent sur les bons d’État et ont jusqu’à demain pour y souscrire auprès des banques. Mais est-ce réellement le meilleur placement possible avec son argent? Metro vous détaille certains placements potentiellement aussi intéressants que ceux-ci.

Le bon d’État à un an, qui sera émis le 4 septembre, a déjà permis de récolter plus de 19,553 milliards d’euros, a annoncé jeudi l’Agence fédérale de la Dette. Ce placement a une durée d’un an et un taux de 2,81%. Un bon d’État est normalement émis chaque trimestre et un nouveau verra donc le jour en décembre. Sa durée reste toutefois à déterminer.

Et si de nombreux Belges ont opté pour ce placement au taux intéressant, il existe des alternatives qui font aussi bien, voire (encore) mieux, comme le soulignent nos confrères de L’Echo. En voici quelques-unes:

–le produit d’épargne le plus proche du bon d’État, c’est le compte à terme à 12 mois. La garantie d’État à concurrence de 100.000€ et un précompte mobilier de 30% s’appliquent. Axa Banque, Argenta, Beobank et Deutsche Bank ont récemment aligné le taux de leurs comptes à terme à un an sur celui du bon d’État.

–le compte d’épargne dont la prime de fidélité est élevée se rapproche aussi beaucoup du bon d’État. La prime est acquise après seulement 12 mois et Keytrade, MeDirect et Santander proposent ce type de compte assorti d’un taux global de 2,10 à 2,30%. Lorsque vous placez plus de 125.000 euros chez Santander, la banque vous permet d’obtenir 2,5% sur un compte spécial.

–Les OLO sont généralement plus discrètes en bourse, mais la hausse récente des taux les rend très attractives. Toutes les banques en proposent, mais certaines ne le vendent qu’en agences, quand d’autres les proposent aussi en ligne. Leurs échéances varient entre deux et 17 ans, et leur rendement net est situé entre 2,8 et 3,2%.

Mais si vous voulez en rester au bon d’État, les souscriptions sont encore possibles auprès des banques jusqu’au 1er septembre (demain). Le résultat final sera annoncé le 4 septembre.