Les infections à mycoplasma pneumoniae explosent en Belgique: «Nous n’avions plus vu autant de cas depuis 2014»

Un mois plus tard, la bactérie Mycoplasma pneumoniae frappe aussi la Belgique. L’institut Sciensano et les hôpitaux universitaires ont confirmé à nos confrères de HLN que la hausse des infections chez les enfants et les jeunes adultes s’était poursuivie la semaine dernière. «La semaine dernière, nous avons pu identifier plus de 60 cas positifs. Nous n’avions plus vu autant de cas depuis 2014. On remarque également qu’il y a plus d’infections invasives, ce qui fait que les gens tombent plus difficilement malades. Nous suivons donc la situation de près», indiquent même les experts. «On peut clairement dire que cette bactérie fait son grand retour en Belgique», affirme de son côté la microbiologiste Katrien Lagrou de l’UZ Leuven.