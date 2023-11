Pollution aux PFAS: «Aucun courrier d’alerte n’a été adressé», se défend la ministre Tellier

«Un message brut»

Durant sa défense, elle a notamment évoqué le mail reçu le 10 janvier 2022 par l’un de ses collaborateurs. «Ce message brut traité par mon conseiller ne contenait aucun message d’alerte particulier; juste une transmission d’informations. Il n’est pas remonté au sein de mon cabinet. Aucun courrier d’alerte n’a été adressé, ni par l’administration, ni par la Société wallonne des eaux (SWDE). Et le commissaire du gouvernement à la SWDE n’a pas non plus été informé. Il ne le sera qu’en mai 2023, quand les valeurs reviendront sous les normes», a-t-elle assuré.

«Pas de menace imminente pour la santé»

La ministre a ensuite justifié la fin du détachement du conseiller concerné. «Ce n’est pas pour chercher un coupable», a-t-elle dit. «Ma vision est de respecter la légalité mais aussi d’aller plus loin en matière de vigilance. Mon conseiller n’a pas été alerté, ni par l’administration, ni par la SWDE, d’un risque d’une menace imminente pour la santé. Mais lorsqu’on travaille dans un cabinet ministériel, on doit aller plus loin que cette approche légaliste; on doit être doté d’une vigilance politique. J’ai considéré ne plus avoir suffisamment confiance dans ses capacités de vigilance politique et j’ai décidé de mettre fin à son détachement», a poursuivi Céline Tellier.