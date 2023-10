Accident de bus à Venise, Eurostar, Star Academy: voici toute l’actu de ce 4 octobre

News Monde: Un accident de bus fait au moins 21 morts à Venise, les premières images

Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d’autres ont été blessées mardi soir à Venise lorsqu’un bus transportant des touristes, dont des Ukrainiens, des Français et des Allemands, est tombé d’un pont et a pris feu. Voici les premières images de l’accident tragique.