Correspondances problématiques en Wallonie, meilleurs spots à selfie et restaurant bruxellois gastronomique: voici l’actu de ce 22 septembre

Sept correspondances sur dix posent problème en Wallonie, les septs plus beaux spots à selfie au monde et un restaurant bruxellois gastronomique qui vous en met plein les papilles. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce vendredi? On fait le point!

À Bruxelles: il écope de quinze mois de prison pour avoir mordu un policier

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, jeudi, un homme à une peine de 15 mois de prison pour avoir mordu un policier au bras. L’individu avait été interpellé pour tapage nocturne et rébellion. Ce n’était pas la première fois que le prévenu était confronté à la justice. On t’explique.

En Belgique Wallonie: sept connexions sur dix entre bus et trains posent problème

Trop longues ou trop éloignées, environ 70% des correspondances entre le bus et le train ne sont pas acceptables et découragent les usages en Wallonie. Voici pourquoi.

On the move: voici les sept plus beaux spots à selfie du monde

Vous avez envie de partir prochainement en voyage mais vous n’avez pas encore décidé de la destination? Nous avons listé les sept plus chouettes spots du monde où prendre le selfie de vacances parfait! Découvrir.

En vrai: pourquoi de plus en plus de jeunes adultes sont célibataires? «Cela donne du pouvoir et une façon de vivre beaucoup plus simple»

Les statistiques sont intraitables. À l’heure actuelle, de plus en plus de jeunes adultes sont célibataires (et choisissent de le rester). Mais pour quelle raison au juste?

Urban life: ce restaurant bruxellois gastronomique va vous en mettre plein les papilles

Le mois de septembre n’est pas encore fini que le rythme effréné du métro-boulot-dodo nous a déjà rattrapés. Mais pas question de se faire avoir! Une pause s’impose, vous ne trouvez pas? Personnellement, j’ai opté pour un moment gastronomique au magnifique restaurant Brugmann, situé à Forest. Et vous, ça vous dit?