Voici les sept plus beaux spots à selfie du monde

Au sommet de l’Ozark National Forest

L’Arkansas est surnommé «l’État naturel» en raison de ses panoramas à couper le souffle sur ses hauts sommets montagneux et ses rivières aux eaux cristallines. L’Ozark National Forest s’étend sur pas moins de 1,2 million d’hectares. Pour le meilleur selfie, vous devrez vous donner un peu de mal, car «The best view comes after the hardest climb». Suivez le Whitaker Point Trail, une randonnée de près de cinq kilomètres, en direction du Whitaker Point, une crête rocheuse d’où la vue plonge sur la Buffalo National River. Vos efforts seront récompensés par un magnifique selfie!

La «huitième merveille du monde» aux Philippines

Vert, plus vert, encore plus vert! Les rizières de Banaue dans la province d’Ifugao aux Philippines ne sont pas seulement inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est aussi le spot parfait pour votre selfie. Imaginez des rizières qui s’étendent derrière vous à l’infini, où de joyeuses tonalités de vert se fondent avec le ciel bleu clair. Un rêve éveillé!

Les doigts de pied dans le sable du Pays Basque

Une des plus belles plages de la Côte Basque en France est la Plage d’Hendaye. Elle s’étend sur plus de trois kilomètres le long de l’océan Atlantique. Tout y est possible: nager, surfer ou bronzer. Et donc aussi prendre des selfies! Les plus beaux spots se trouvent le long du Sentier du Littoral, une magnifique promenade le long de la côte.

Un cliché magique au Diana’s Point à Oman

Le Diana’s Point est un endroit légendaire qui a été immortalisé en 1986 par Lady Di lors de sa visite à Oman. Les chambres du resort situé dans l’enchanteur djebel Akhdar offrent une vue panoramique sur le majestueux canyon. L’arrière-plan spectaculaire constitue le décor parfait pour votre selfie de vacances.

Un road trip en Grèce

Prenez l’avion à destination d’Athènes et séjournez quelques jours dans cette ville animée. Vous y trouverez des merveilles archéologiques comme l’Acropole, avec vue sur toute la cité, des restaurants trendy, du street art et plein de marchés proposant de chouettes souvenirs. Louez ensuite un véhicule et rendez-vous à Nauplie, une des villes les plus pittoresques de la péninsule du Péloponnèse. Prenez vos plus beaux selfies lors des sorties en bateau spectaculaires sur une mer azur, des balades dans les vignobles, pendant un hike dans la montagne ou devant l’un des nombreux temples.

Le street art à Houston

Des fresques murales colorées recouvrent des immeubles, des cages d’escalier, des wagons et des ponts dans et autour du centre de Houston, surtout dans le Washington Avenue Arts District. Les graffeurs se servent des espaces publics comme de leurs toiles personnelles si bien que H-town est l’une des scènes d’art urbain les plus dynamiques au monde.

Le Pink Palace à Porto

Plongez dans une piscine pleine de balles roses ou posez dans une Cadillac à la façon d’Hollywood. Au Pink Palace, Museu do Rosé, à Porto votre appareil photo fera des heures supplémentaires. Vous y ferez une incursion dans le monde animé du vin rosé. Il a été conçu pour amuser, sans pour autant négliger la valeur éducative. Vous y aurez même l’occasion de déguster cinq types de vins. Une aventure que vous et vos selfies ne voudriez rater pour rien au monde!