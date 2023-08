Des captures d’écran dangereuses, le bon d’Etat, Albert de Monaco: voici l’actu de ce 31 août

En vrai: Voici pourquoi vous devriez arrêter d’envoyer des captures de conversations à vos potes

Prendre une capture d’écran d’une conversation sur son téléphone pour la partager à d’autres. Ce geste peut paraître anecdotique. Pourtant, il détruit des relations et il bafoue les notions de vie privée et de confiance. Les applications ont également un rôle à jouer.

News Belgique: Les Belges se ruent sur le bon d’État, bientôt 20 milliards € récoltés

Le bon d’État à un an, qui sera émis le 4 septembre, a déjà permis de récolter plus de 19,553 milliards d’euros, a annoncé jeudi l’Agence fédérale de la Dette. Des chiffres qui donnent le vertige.

Médias: Albert de Monaco et son ex-amante réunis

Rien ne va plus à Monaco! C’est en tout cas ce qu’a affirmé une source au sujet du couple princier. Et pour cause: Albert et Charlene ne vivraient plus ensemble.