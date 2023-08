Voici pourquoi vous devriez arrêter d’envoyer des captures de conversations à vos potes

C’est un geste que nous sommes beaucoup à faire de manière presque machinale, sans réfléchir. Lorsqu’on veut partager une conversation à ses potes, on prend tout simplement une capture d’écran de son téléphone et qu’on leur envoie. Mais est-ce vraiment une bonne chose?

Une pratique courante mais inquiétante

Ce n’est pas du tout l’avis d’Alexis Shore, une chercheuse américaine à l’Université de Boston. Dans un long article publié sur Slate.com , elle conseille d’arrêter de prendre des captures d’écran des messages . Comme beaucoup, elle partageait aussi des screens de conversations WhatsApp ou d’échanges privés sur les réseaux sociaux. C’est lorsqu’elle a commencé son doctorat que la confidentialité des médias émergents qu’Alexis a commencé à s’interroger sur cette pratique et à la remettre en question. «Tout cela est devenu tout à fait normal. Et c’est assez inquiétant », estime-t-elle aujourd’hui.

Vie privée et la confidentialité

Dans sa tribune, elle invite à nous interroger sur ce que le destinataire pourrait faire avec ces captures. Parfois, elles peuvent nuire à la réputation . D’autres fois, elles sont conservées comme «preuves» . Pour elle, chaque personne qui partage des captures de conversations privées ne respecte pas la vie privée des personnes impliquées. Elle souligne qu’en plus, ces captures manquent souvent de contexte . La chercheuse craint que «nous ne soyons allés trop loin, en banalisant l’utilisation de cette fonction pour collecter et partager des messages privés sans nous poser de question sur la confidentialité ni sur le risque de nuire à autrui».

Les applications ont aussi leur rôle à jouer

Lors de ses recherches, Alexis Shore a constaté que les applications avaient aussi un rôle à jouer. Par exemple, quand les utilisateurs sont avertis via une notificationqu’une capture est prise (comme c’est le cas avec Snapchat), cette pratique devient nettement moins courante. Selon elle, cela met les utilisateurs plus à l’aise avec ce qu’ils partagent et de nombreuses personnes ne font pas de capture parce qu’«elles seraient trop embarrassées que les autres le sachent». Alexis Shore estime que les notifications de capture d’écran sont une excellente chose car elles permettent une prise de conscience. Selon elle, cela pourrait sauver nos relations, non seulement en ligne mais aussi dans la vraie vie. Voilà, peut-être que vous réfléchirez désormais à deux fois avant de prendre et de partager une capture d’écran.