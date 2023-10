Fermeture de certaines écoles, le fils de Drake sort un single et Emilie Dupuis réagit à l’attentat de Bruxelles: voici l’actu de ce mardi 17 octobre

Les écoles communautaires flamandes et européennes sont restées fermées aujourd’hui contrairement aux francophones et on vous explique pourquoi. Adonis, le fils de 6 ans de Drake, vient de se lancer sur la scène musicale avec un tout premier single. Émilie Dupuis, Élodie de Sélys et Jill Vandermeulen ont réagi à l’attentat de Bruxelles. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce mardi aprem? On fait le point!