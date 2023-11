Grève sur le rail, Jennifer Aniston «effondrée» et décorations de Noël: voici l’actu de ce 7 novembre

On The Move – Grève de la SNCB: voici la liste des trains qui ne circuleront pas ce mercredi

C’est officiel depuis maintenant plus d’une semaine: une grève va toucher la SNCB à partir de ce mardi à 22h, avec mercredi et jeudi comme journées durant lesquels le trafic sera paralysé ou presque. Mais quels trains circuleront malgré tout via le service alternatif de la compagnie? Metro vous dit tout .

People – Des proches de Jennifer Aniston s’inquiètent pour elle depuis le décès de Matthew Perry

Des proches de Jennifer Aniston ont révélé être inquiets pour l’actrice de «Friends». Et pour cause, le décès de son collègue et ami Matthew Perry est survenu moins d’un an après la mort de son papa. Découvrez l’article ici.