Heidi Clum en petite tenue, le YouTubeur Norman acquitté et fake news israélo-palestiniennes: voici l’actu de ce 12 octobre

Les réseaux sociaux sont un terreau fertile pour les fake news. Entre images choquantes non datées, informations contradictoires et témoignages poignants, on peut facilement se faire avoir. Metro t’explique comment t’informer de façon intelligente et éviter ainsi de tomber dans le piège de la désinformation.