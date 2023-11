La fraude au supermarché, Florent Pagny et les drapeaux palestiniens: voici l’actu de ce 17 novembre

News Belgique: Les supermarchés ont de nouveaux moyens pour empêcher la fraude ou les oublis

C’est un phénomène fréquemment rencontré dans les supermarchés: des clients oublient, volontairement ou non, de mentionner leurs achats de casiers de bières, de packs d’eau ou d’autres boissons placés sous leur caddie. Pour tenter de pallier ce problème, des solutions ont été mises en place par les enseignes. On vous explique!

Depuis la reprise du conflit au Proche-Orient, on observe des drapeaux palestiniens et israéliens dans les rues et les stades de football. Mais en Belgique, peut-on brandir un drapeau à connotation politique dans l’espace public? Sous quelles conditions? On vous explique.