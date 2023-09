Le train en France à 49€, le revenu cadastral, un couple surpris aux toilettes d’un avion: voici l’actu de ce 13 septembre

Voyager en train partout en France pour 49€ sera très bientôt possible. Revenu cadastral: cette technique utilisée par les autorités pourrait vous coûter des centaines d’euros… Un couple est surpris en plein ébat dans les toilettes de l’avion! Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce mercredi matin? On fait le point!

On The Move: Voyager en train partout en France pour 49€ sera très bientôt possible

Vous aimeriez explorer les quatre coins de la France mais le prix des transports ferroviaires vous donne envie de faire demi-tour directement? Plus pour longtemps!

News Belgique: Revenu cadastral, cette technique utilisée par les autorités pourrait vous coûter des centaines d’euros

Les autorités fiscales utilisent les informations et les photos des sites immobiliers et d’autres plateformes en ligne pour vérifier si le revenu cadastral des habitations est toujours d’actualité. Une révision pourrait coûter aux propriétaires des centaines d’euros supplémentaires par an, écrit Het Laatste Nieuws mercredi.

Vidéo: Un couple est surpris en plein ébat dans les toilettes de l’avion

Les passagers d’un vol reliant Londres et Ibiza ont eu droit à une drôle de surprise le 8 septembre dernier. En effet, un couple s’est isolé aux toilettes pour se livrer à un moment intime. Mis au courant, le steward a décidé… de les exposer aux yeux de tous!

Médias: Décès de Grégory de «L’Amour est dans le Pré», l’émission prend une grande décision

Au début du mois, on apprenait avec beaucoup de tristesse le décès de Grégory, candidat de «L’Amour est dans le Pré» en 2021. Suite à cette triste nouvelle, la production de l’émission a décidé de rendre un hommage à l’agriculteur de 48 ans.

WTF: Ce scientifique aurait découvert une molécule miracle capable de «guérir le vieillissement»

Au Portugal, un microbiologiste est convaincu d’avoir découvert une molécule miracle. Celle-ci permettrait potentiellement un jourde rallonger l’espérance de vie des humains de 1.000ans et de guérir le vieillissement. Metro vous explique.