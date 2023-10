Les bienfaits étonnants du chocolat, un huitième continent, les secrets de Jennifer Aniston: voici l’actu de ce 1er octobre

Lifestyle: Découvrez les raisons étonnantes pour lesquelles vous devriez manger du chocolat noir

Quand on assiste à un match on vient généralement accompagné d’amis ou de sa famille. Certains aiment également apporter leurs animaux de compagnie et on peut parfois apercevoir un chien ou l’autre dans les stades. Mais Joie Henney a décidé de venir en compagnie de son animal de compagnie hors du commun… et s’est donc vu refuser l’entrée du match. Un petit indice: ça commence par A et ça finit par ATOR!