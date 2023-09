Les signes précurseurs d’un séisme, une pyramide en Antarctique, les ondes de l’iPhone 12: voici l’actu de ce 18 septembre

En vrai: Lumières dans le ciel, animaux qui fuient: existe-t-il des signes annonciateurs d’un séisme?

Chaque séisme important met en avant des théories sur des signes précurseurs qui auraient lieu avant la secousse. C’est encore plus le cas depuis l’avènement des réseaux. Mais existe-t-il réellement des signes annonciateurs d’un tremblement de terre? Que disent les scientifiques? On fait le point.

WTF: Mystère autour de cette pyramide repérée en Antarctique

Une masse en forme de pyramide a été repérée sur des images satellites prises au-dessus de la partie sud de la chaîne de montagnes Ellsworth, en Antarctique. Si les théories les plus folles ont été lues sur le net, on sait finalement de quoi il s’agit. Les complotistes risquent d’être déçus…

Look Up!: L’iPhone 12 interdit à la vente en France, la Belgique est-elle la prochaine sur la liste?

Si vous comptiez bientôt procéder à l’achat d’un iPhone 12, vous feriez mieux de patienter un peu car en France, ce dernier a été retiré de la vente pour cause de non-respect d’une norme européenne très importante. Bientôt en Belgique?

Lifestyle: Quel est le meilleur moment pour couper ses cheveux?

«Et si je me coupais les cheveux?», cette simple pensée nous traverse souvent l’esprit. On a envie d’avoir les cheveux longs, puis courts et franchir le pas est parfois difficile. Mais quel est alors le meilleur moment pour arborer une nouvelle coupe? Metro vous dit tout.