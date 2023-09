Quel est le meilleur moment pour couper ses cheveux?

Mais il est parfois difficile de franchir le pas: suis-je vraiment certain de vouloir changer du tout au tout? Et si j’attendais l’été pour une couple plus courte et que je gardais mes cheveux longs pour l’hiver? Tant de questions posées qui font qu’on reporte indéfiniment le moment où l’on franchira la porte de chez le coiffeur. Mais alors y a-t-il un meilleur moment pour se couper les cheveux?