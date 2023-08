Nouvelle ligne de tram, Barbie Botox et mariage d’une ancienne Miss Belgique: voici l’actu de ce 28 août aprèm

Inauguration de la nouvelle ligne de tram 18, le Barbie Botox, la nouvelle tendance qui inquiète et une ancienne Miss Belgique qui se marie avec sa compagne. Chaque jour, Metro te propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce lundi aprèm ? On fait le point !

On the move: Stib: la nouvelle ligne de tram 18 a été inaugurée

En ce jour de rentrée scolaire, la Stib a inauguré une nouvelle ligne de tram à Bruxelles. La ligne 18 circule entre les arrêts Van Haelen et Albert où elle aura son terminus. En savoir plus?

Côté Lifestyle: Barbie Botox: faut-il s’inquiéter de cette nouvelle tendance esthétique?

Cet été, le succès du film «Barbie» au cinéma a déclenché de nombreuses tendances sur les réseaux sociaux. La plus inquiétante d’entre elles est sans doute le «Barbie Botox». Explication.

Côté Look up! Faut-il éviter les pailles en papier et en bambou? Voici les résultats interpellants d’une étude belge!

Les pailles en papier et en bambou sont-elles vraiment meilleures pour l’environnement et pour la santé? «Ce n’est pas forcément le cas!», met en garde un chercheur belge. On t’explique.

Côté Vidéos: une hôtesse de l’air filmée en pleine séance photo sur l’aile d’un avion

Les voyageurs qui attendaient avant d’embarquer n’en ont pas cru leurs yeux quand ils ont aperçu une hôtesse de l’air et un steward en train de prendre la pose sur l’aile d’un avion. Voir la vidéo.

Côté People: cette ancienne Miss Belgique vient de se marier avec sa compagne (photo)

Lenty Frans, qui a été élue Miss Belgique en 2016 avait annoncé sa relation avec Léonie il y a deux ans et demi. Voir la photo.