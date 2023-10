Peut-on passer au orange, le piment le plus piquant du monde, Lanterna Magica est de retour : voici l’actu de ce 21 octobre

On the move : Voici pourquoi vous ne devriez pas passer lorsque le feu est orange

Avis aux automobilistes qui ont tendance à appuyer sur l’accélérateur plutôt que sur le frein lorsque le feu passe au orange. Saviez-vous que vous pouviez recevoir une amende de plus de 115 € ? On vous explique.

En vrai : Quel est le piment le plus fort au monde ?

Il atteint 2,60 millions d’unités sur l’échelle de Scoville. Mieux vaut ne pas le goûter car il fait ressentir la chaleur durant trois heures et des crampes d’estomac pendant quatre heures. On vous présente Pepper X.

Urban Life : Lanterna Magica revient au Domaine du Château de la Hulpe

Après avoir attiré plus de 200.000 visiteurs l’an passé, Lanterna Magica est de retour depuis ce 20 octobre au parc du Château de la Hulpe. Voici tout ce qu’il faut savoir avant d’y aller.

Vidéo : Cette analyse au microscope va vous dégoûter de manger du poulet

Une vidéo publiée sur TikTok et X (ex-Twitter) cumule des millions de vues. Elle montre ce qu’il se passe sur un morceau de poulet vu au microscope et ce n’est pas très ragoûtant ! On vous dit tout.