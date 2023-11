Premier Monoprix en Belgique, les meilleures villes pour les fêtes et la fin d’une émission culte RTL-TVI: voici l’actu de ce 20 novembre

En Belgique: L’enseigne Monoprix débarque en Belgique: «C’est la meilleure nouvelle de la journée»

En vrai: Vaut-il mieux courir ou marcher pour être le moins mouillé possible sous la pluie?

Quand on habite en Belgique, la pluie fait en général partie du package deal avec les frites et le chocolat. Mais comment faire quand une averse éclate au-dessus nos têtes et que notre parapluie est resté bien au chaud à la maison? Mieux vaut-il marcher ou courir pour être le moins trempé possible? Metro vous répond.