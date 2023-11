L’enseigne Monoprix débarque en Belgique: «C’est la meilleure nouvelle de la journée»

Un premier Monoprix en Wallonie

Le premier magasin Monoprix belge ouvrira en Wallonie, et plus particulièrement dans le centre de Waterloo. Une demande de permis d’implantation a été introduite et acceptée par la commune de Waterloo. Le magasin franchisé occupera un bâtiment de 3.000 m², là où se trouvait auparavant A.S. Adventure. Ce Monoprix pourrait être le premier d’une longue série. En effet, selon Challenges, Casino compte investir 700 millions € pour ouvrir 80 magasins franchisés en Europe, y compris en Belgique.