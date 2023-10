Une orque échouée à La Panne, hommages à Matthew Perry, le meilleur moment pour acheter ses cadeaux de Noël: voici l’actu de ce 29 octobre

L’orque qui avait été observée au large de la Côte belge ce dimanche s’est échouée sur la plage de La Panne. Les hommages se multiplient après le décès de Matthew Perry. Quel est le moment idéal pour acheter les cadeaux de Noël? Chaque jour, Metro vous propose un condensé de l’actu. En bref, il s’est passé quoi ce dimanche? On fait le point!

News: Triste fin pour l’orque aperçue au large de la Côte belge

L’orque qui avait été observée au large de la Côte belge ce dimanche s’est échouée sur la plage de La Panne. L’animal ne pourra malheureusement pas survivre. On fait le point.

People: Les hommages se multiplient après la mort de Matthew Perry

L’acteur Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès «Friends», a été retrouvé mort à son domicile samedi à l’âge de 54 ans, ont rapporté des médias américains. Les célébrités qui l’ont côtoyé tout au long de sa carrière ont tenu à lui rendre hommage.

Lifestyle: Voici la période idéale pour acheter vos cadeaux de Noël

Halloween n’est pas encore passé que l’on voit déjà dans les rayons des articles de Noël. Si cela agace certains, d’autres sautent sur l’occasion pour acheter leurs présents. Mais y a-t-il réellement un meilleur moment pour acheter ses cadeaux?

En vrai: Est-il réellement mauvais de boire de l’eau pendant une raclette?

Le froid fait son grand retour en Belgique, tout comme la saison des raclettes, qui incarnent à la perfection l’esprit convivial des fêtes de fin d’année. Vous l’avez certainement déjà entendu, il est recommandé de ne pas boire d’eau lorsqu’on mange du fromage, sous peine de créer des «boules de fromages» dans notre ventre. Alors, mythe ou réalité? Metro vous dit tout.

Culture: Six BD et romans graphiques à découvrir et à lire en octobre