C’est quoi le ténia du porc, ce parasite rare et potentiellement mortel détecté dans une école primaire belge?

Le ténia du porc, c’est quoi?

Le ténia du porc est un parasite plat qui infecte le système digestif des porcs, des humains et d’autres animaux. C’est l’un des parasites cestodes les plus courants qui peut infecter les êtres humains. L’infection par le ténia du porc chez l’homme peut provoquer une condition appelée cysticercose, qui peut affecter divers organes du corps, y compris le cerveau, les muscles et les yeux. La cysticercose cérébrale, en particulier, peut entraîner des symptômes graves, notamment des maux de tête, des troubles neurologiques et des crises.