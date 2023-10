Pourquoi la Belgique paie-t-elle plus cher ses télécommunications?

Ce n’est pas un secret. La Belgique fait partie des pays qui payent le plus cher ses services de télécommunications. Mais pourquoi au juste? Et comment faire pour tirer son épingle du jeu en tant que consommateur?

Selon l’office statistique européen, Eurostat, la Belgique est le pays de l’Union européenne où les prix sont les plus élevés. Avoir accès à internet, à la téléphonie ou encore à la 4G coûte 76% de plus que la moyenne européenne. En 2022, l’IBPT a pu observer une «baisse notable» qui a permis à la Belgique de se trouver dans «une situation intermédiaire (ni bon marché, ni excessivement chère) par rapport à ses voisins». Malheureusement, les prix restent élevés pour des «volumes dépassant 50 GB par mois», confie L’Echo. De ce fait: «S’il n’existe aucune différence pour un service compris entre 1 et 10 GB, le consommateur belge doit payer 33 € de plus que son voisin français pour un service avec 100 GB». Une différence tout de même inquiétante qui peut s’expliquer par le duopole qui règne (toujours et encore) d’une main de maître sur le pays.

Le problème principal: l’accès (limité) aux réseaux

En Belgique, les télécommunications sont réparties entre deux pôles: Proximus (responsable de la fibre optique) et les câblo-opérateurs (responsables du réseau). De ce fait, il est très difficile pour un nouvel opérateur de se faire une place sur le marché. «Pour que cela change, il faudrait qu’un nouvel acteur puisse avoir des prix intéressants. Ils ont été diminués mais cela reste beaucoup trop élevé pour cela ne se fasse», a expliqué Julie Frère, porte-parole de Test-Achats.

Un exemple parfait est celui d’Orange. Celui-ci a dû avoir recours aux réseaux câblés existants de Télénet et de Voo, or, ceux-ci s’élèvent à un prix exorbitant. «Aujourd’hui, on paye 20€ par mois et par utilisateur pour louer cette ligne-là. Donc évidemment, quand on rajoute derrière la TVA et les coûts du service, on vend aujourd’hui à perte en réalité», a révélé Michaël Trabbia, administrateur délégué d’Orange Belgique. Comme le résume parfaitement Moustique: «en traversant la frontière franco-belge, les prix d’Orange doublent en passant en Belgique». Une autre astuce des géants des télécommunications pour sécuriser leur dominance? Les packs.

Une emprise totale

«Proximus, Telenet, Orange et Voo essaient de lier leurs clients au plus de services possibles grâce à des packs qui, en plus d’internet, peuvent également inclure la télévision, une ligne fixe ou un abonnement de téléphonie mobile», a dénoncé Test Achats. La concurrence ne s’exerce ainsi plus uniquement sur le marché de la téléphonie mobile et, grâce au système de pack, les clientssont moins motivés à changer.

Aujourd’hui: c’est près de 90% de la population qui est cliente soitchez VOO, soit chez Proximus. Conséquence? Des prix (très) élevés comme l’a affirmé Julie Frère: «On a vraiment une situation de duopole avec un manque de concurrence flagrante qui a pour conséquence des prix beaucoup plus élevés».

Comment faire pour que ça change?

Certaines mesures existent mais leur radicalité les rend difficiles à mettre en place: «On pourrait scinder la gestion du réseau et la pratique commerciale. C’est ce qui se passe sur le marché de l’énergie. Tout le monde aurait alors les mêmes tarifs et la même transparence», estime David Wiame, spécialiste des télécommunications chez Test-Achats dans une interview accordée à Moustique. Une solution déjà proposée par le passé mais qui n’a pas été reprise par les exécutifs… Il n’y a plus qu’à espérer l’arrivée de plus de concurrence dans le futur.

En attendant, comparez les offres des différents opérateurs. Sachez qu’une loi vous permet de les quitter et d’en changer gratuitement après six mois. N’hésitez donc pas à aller voir ailleurs et à sauter sur une occasion de payer moins cher.

Comment payer ses abonnements moins chers?

Premièrement, n’hésitez pas à casser votre pack. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas toujours l’option la plus avantageuse. En général, la grosse différence se trouve en général du côté de la partie téléphone mobile. N’hésitez pas à jeter un œil chez d’autres opérateurs qui pourraient proposer des forfaits plus adaptés à votre consommation (et de ce fait, moins chers).

Ensuite, il est temps de laisser sortir la Marie Kondo qui sommeille en vous et de faire le tri. Avez-vous encore besoin de votre ligne fixe? Ou de ce décodeur avec lequel vous n’enregistrez plus rien (merci qui? Merci Netflix)? Vérifiez que vous avez bien besoin de tout ce pour quoi vous payez, autrement, laissez-les tomber et faites des économies!

Enfin, n’oubliez jamais de comparer les prix pour économiser un maximum. Pour vous faciliter la tâche, il existe plusieurs comparateurs comme Astel.be, Speed.be ou encore l’IBPT sur meilleurtarif.be.

