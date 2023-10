Voici comment le keffieh est devenu un symbole palestinien

Vous avez certainement déjà vu ce foulard noir et blanc à carreaux autour du cou ou de la tête d’un passant ou d’un manifestant. De symbole de lutte pour les droits humains, le keffieh, comme on l’appelle, est devenu au fil du temps un signe de ralliement à la cause palestinienne. Mais connaissez-vous son histoire?

Une origine obscure

On ne sait pas exactement d’où vient ce morceau de tissu d’un mètre carré. Les études scientifiques ne se sont en fait penchées sur la question qu’après que le keffieh a pris toute sa symbolique. Son origine est donc très incertaine. Selon certaines recherches, il remonterait à l’époque sumérienne (du IVe au IIe millénaire avant notre ère), en Mésopotamie, dans l’actuel Irak. Les Sumériens et les Babyloniens auraient créé des coiffes ressemblant à des filets de pêche et arborant le célèbre motif noir et blanc. Le foulard serait ensuite arrivé en Palestine avec des commerçants. D’autres études avancent que le tissu serait plutôt apparu au VIIe siècle lors d’une bataille entre les troupes perses et arabes près de Koufa, en Irak. Les Arabes auraient utilisé des cordes de poils de chameau pour maintenir leurs coiffes et pour repérer leurs alliés pendant la bataille, selon un article de Middle East Eye. Le nom du foulard viendrait d’ailleurs de Koufa, la ville près de laquelle se serait déroulée la bataille.

Une signification inconnue

Si on ne sait pas exactement d’où il provient, ni d’où il tient son nom, le keffieh reste aussi mystérieux de par sa forme. On ne sait en effet pas ce que signifient ces petites coutures noires, bien visibles sur le coton blanc du tissu. Pour certains, elles rappellent les filets de pêche, pour d’autres les épis de blé de Jéricho (Cisjordanie) l’une des premières villes connues à en avoir cultivé. Elles pourraient aussi représenter des feuilles d’olivier interconnectées, en hommage à cet arbre très important dans la vie des Palestiniens.

Un symbole fort

Si au départ le keffieh était une coiffe traditionnelle des paysans et des Bédouins de la péninsule arabique, elle est aujourd’hui un symbole politique et patriotique palestinien. Le premier basculement aurait eu lieu en 1936, lors de la grande révolte arabe (1936-1939) contre les occupants britanniques. Les nationalistes palestiniens se soulèvent et nombre d’entre eux décident alors de porter le keffieh, pour éviter d’être arrêtés mais aussi comme symbole de leur lutte. Par la suite, d’autres événements vont populariser dans le monde ce vêtement iconique et renforcer sa symbolique. Parmi eux, la Nakba, soit l’exil forcé de 700.000 Palestiniens lors de la proclamation de l’État d’Israël en 1948 ou encore le discours de Yasser Arafat devant l’Assemblée générale des Nations unies en 1974, le futur président de l’Autorité palestinienne. Le keffieh est ainsi devenu un emblème de soutien au peuple palestinien et est aujourd’hui porté dans le monde musulman mais aussi en Occident, entre autres lors des manifestations.

