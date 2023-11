Commencer par cuire son steak au micro-ondes? C’est l’étonnant conseil d’un scientifique!

Deux minutes au micro-ondes, deux minutes sur une poêle

Tout d’abord, et c’est sans doute le plus surprenant, il conseille de commencer la cuisson d’un steak… dans un four à micro-ondes! Cette idée risque de faire sauter au plafond de nombreux chefs. Pourtant, la réflexion du physicien n’est pas mauvaise. En effet, selon lui, cela permet que le steak soit d’abord chauffé de l’intérieur. Il préconise de mettre le steak pendant une ou deux minutes au micro-ondes, en fonction de son épaisseur. Et ensuite, de le mettre directement sur une poêle déjà chaude. Il suffit alors de faire cuire le steak une minute maximum de chaque côté pour qu’il soit parfaitement «à point».