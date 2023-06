Comment nos lave-linges perturbent le métabolisme des huîtres

“La rugosité de la surface des fibres naturelles est plus importante et provoque vraisemblablement une inflammation plus forte des parois digestives au cours du transit”, dit-elle.

Jusqu’à 8.000 composants chimiques

Ces derniers ont exposé des huîtres creuses à des microfibres textiles naturelles (laine, coton biologique ou non) et synthétiques (acrylique, nylon et polyester) et à leurs additifs chimiques pendant 96 heures.