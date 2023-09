Envie de goûter un nouveau plat ? Un restaurant de «dops» vient d’ouvrir à Bruxelles

Tu en as marre de manger des sushis, des pizzas ou des burgers quand tu vas au resto ? Tu es à la recherche de nouvelles saveurs ? On a déniché le resto qui va ravir tes papilles: Pompidop . À la carte ? Des « dops », des fines coques de pâte frite que l’on garnit selon ses envies à l’instar des pitas: pois chiches, légumes, salade de quinoa, houmous… Les possibilités sont multiples !

Équilibré et homemade

L’adresse qui vient de s’installer rue des Bouchers, au sein de l’incubateur horeca Kokotte, propose de délicieux «dops». Lancé par Frédérique Nissen et son frère Thomas aux fourneaux, le resto éphémère propose une cuisine rapide, saine et équilibrés . Tout est 100% homemade et la plupart des légumes sont locaux et de saison .

Très abordable

Si sain et local rime souvent avec prix élevé, Pompidop propose une carte plus que raisonnable! Compte 13,90€ pour un menu thématique (stoemp, medina, tex mex…) avec un verre d’eau. Le menu enfant n’est lui qu’à 5,90€. Le resto est d’ailleurs kids friendly et ludique: il est très amusant de fourrer soi-même ses petits dops de garnitures présentées sur la table. Les enfants reçoivent d’ailleurs des versions «mini», plus faciles à remplir et manger. Le resto familial par excellence!