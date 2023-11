Attention à cette nouvelle arnaque qui se sert d’un QR code pour vous piéger!

Vous connaissiez donc le phishing, cette technique qui consiste à obtenir des renseignements personnels pour usurper une identité ou dérober de l’argent. Elle se présente généralement sous la forme d’e-mails et de sites Internet copiant des marques ou des institutions bien connues. Aujourd’hui, un nouveau fléau est en train de sévir, appelé quishing. Il s’agit ici de piéger les gens à partir d’un simple QR code, et l’arnaque est en plein boom. Selon le spécialiste de la sécurité informatique Check Point, le nombre de quishing a ainsi été multiplié par 7 entre août et septembre 2023.