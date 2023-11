BlizzCon 2023 : Du jeu vidéo, de l’amour et du cosplay

Les 3 et 4 novembre derniers, la BlizzCon a fait son grand retour à Anaheim. Sous le soleil de Californie, des milliers de fans de World of Warcraft, d’Overwatch et de Diablo se sont rassemblés pour célébrer leurs jeux préférés. Metro y était. On vous raconte.

Une grande réunion de famille

Tout d’abord, la BlizzCon, c’est comme une grande réunion de famille. Sauf qu’ici, point de vieil oncle raciste et sexiste un peu saoul. L’alcool est banni de l’événement et la bienveillance, le respect et l’inclusion sont les maîtres mots de la BlizzCon. Cela donne lieu à une convention à l’ambiance vraiment unique. Durant deux jours, des milliers de joueurs et de joueuses ont envahi le Convention Center d’Anaheim, une petite ville située à 40 minutes de route de Los Angeles, où, à part le parc Disney World, il n’y a pas grand-chose à faire. Ils avaient déboursé au minimum 299 € pour assister à cette grand-messe de retour après quatre ans d’absence. Durant ces deux jours, des dizaines de milliers d’autres personnes ont suivi la BlizzCon derrière leur écran, puisque l’événement était retransmis en live sur YouTube et sur Twitch.

Décors gigantesques, tatouages et concert

Pour ce grand retour, Blizzard avait mis le paquet dans la décoration et dans les activités proposées aux visiteurs. Chaque hall était consacré à un univers. Le premier était dédié à World of Warcraft. Les deux suivants à Overwatch et le dernier à Diablo. Entre les statues géantes ultra détaillées, les fans pouvaient rencontrer les équipes de développement de leurs jeux préférés et leur faire signer des posters. Ils pouvaient aussi se prendre en photo dans des décors majestueux, boire un verre dans une taverne inspirée de l’univers d’Heartstone et même se faire tatouer. Dans chacun de ces halls, des centaines de PC étaient installées pour permettre aux fans de tester et de découvrir quelques unes des nouveautés annoncées lors de l’événement. Dans la BlizzCon Arena, une gigantesque salle qui accueille habituellement des matchs de baskets, près 10.000 personnes ont assisté aux cérémonies d’ouverture et de fermeture, ainsi qu’au clou du spectacle :un court concert du groupe de k-pop Sserafim.

Le royaume du cosplay

Plus que n’importe quelle convention de jeu vidéo, la BlizzCon est le royaume du cosplay. Dans les allées, des milliers de fans sont déguisés et se prêtent avec plaisir à des séances photos. Le niveau était impressionnant. Certains cosplayeurs avaient passé des centaines d’heures pour réaliser leur costume.

À la fin de la BlizzCon, une vingtaine d’entre eux a été mise à l’honneur pendant la soirée de clôture, la «Community Night». Sur la grande scène, devant près de 10.000 personnes et durant plus d’une heure, ils ont pu présenter leur cosplay. En pleurs, c’est Tiffany Gordon qui a remporté le prix du meilleur cosplay de la BlizzCon 2023 pour son incroyable costume de Lilith de Diablo. Lors de cette même soirée, nous avons même eu droit, sur la scène, à la demande en mariage d’un couple fan de WoW. Il s’en passe des choses à la BlizzCon !

La coupe du monde d’Overwatch

Même si le jeu est en perte de vitesse depuis quelques mois, Overwatch continue de rassembler une solide communauté de fans. La BlizzCon a ainsi été le théâtre de l’Overwatch World Cup. Durant deux jours, les huit meilleures équipes du monde se sont affrontées. La grande finale a vu s’affronter la Chine et l’Arabie saoudite. Dans une ambiance survoltée, les joueurs saoudiens l’ont emporté 3-2 face aux Chinois. La Finlande complète le podium après avoir battu la Corée du Sud lors de la petite finale.

Les principales annonces

Blizzard a évidemment profité de la BlizzCon pour faire un tas d’annonces. Le géant américain a ainsi annoncé Warcraft Rumble, un jeu mobile free-to-play disponible sur Android et iOS dans la foulée. Malheureusement, à moins de suivre quelques petites astuces disponibles sur Internet, les Belges ne pourront pas y goûter, la faute aux loot boxes. Du côté d’Overwatch 2, c’était attendu, le nouveau héros Mauga qui a été dévoilé dans une bande-annonce. Jouable pendant quelques jours, ce «tank» sera officiellement disponible lors du lancement de la saison 8. Diablo IV est sorti au printemps dernier et de nombreux fans attendaient une annonce importance. Si la première extension baptisée Vessel of Hatred a bien été annoncée, elle ne sortira que fin 2024 et à part un visuel, très peu d’informations ont filtré. On sait tout au plus qu’elle permettra de découvrir l’histoire de Méphisto, d’explorer une nouvelle région, la jungle de Nahantu, et qu’une nouvelle classe sera disponible pour les joueurs. Blizzard dévoilera plus d’infos à son sujet à partir de l’été prochain. Patience donc!

World of Wacraft à l’honneur

À l’applaudimètre, ce sont sans conteste les annonces autour de World of Warcraft qui ont suscité le plus d’intérêt et deréactions. L’an prochain, le jeu fêtera son 20e anniversaire et Blizzard compte clairement mettre les petits plats dans les grands pour célébrer ça. Lors de la BlizzCon, ce n’est pas une, pas deux, mais bien trois extensions qui ont été annoncées. «The Worldsoul Saga» comportera trois extensions qui occuperont les joueurs et les joueuses de WoW durant les années à venir. Le premier chapitre, baptisé «World of Warcraft: The War Within» sortira dès l’an prochain. Il emmènera les joueurs jusqu’au continent inédit de Khaz Algar, tandis qu’une ancienne civilisation s’élève sous la surface de la planète. Assez rapidement (c’est-à-dire qu’il ne faudra pas attendre cinq ou dix ans), les deux autres chapitres (Midnight et The Last Titan) suivront et viendront peut-être signer la fin de World of Warcraft, même si le patron de Blizzard espère que le jeu existera encore durant les 20 prochaines années.

Sur place, nous avons eu l’occasion d’interviewer Michael Bybee, Production Director de World of Warcraft. Rendez-vous dans quelques jours pour le compte rendu de cette rencontre et accrochez-vous car il y a des infos intéressantes au programme!