EA Sports WRC : Un vrai bon jeu de rallye accessible à tous

L’année 2023 est d’ores et déjà un cru exceptionnel pour les fans de jeu vidéo. Les amateurs de jeux de course ne sont pas en reste avec notamment The Crew Motorfest, Forza Motorsport, F1 2023 et même Lego 2K Drive. Celles et ceux qui aiment le rallye n’ont pas été oubliés non plus avec EA Sports WRC qui sort ce 3 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series S|X.

Pendant de nombreuses années, c’est l’éditeur BigBen/Nacon qui a disposé des droits du championnat du monde des rallyes. Au programme: des bons jeux mais qui restait de niche tant ils étaient exigeants et orientés volontairement vers la simulation et le réalisme à tout prix. Désormais, c’est le géant EA Sports qui a récupéré les droits et c’est le studio Codemasters qui a été chargé de développer le jeu EA Sports WRC. On pouvait leur faire confiance car ils connaissaient très bien leur sujet. Le studio était notamment aux commandes des sagas Colin McRae Rally et DiRT (dont les excellents DiRT Rally 1 et 2 sortis en 2016 et 2019). Sur le papier, on savait donc que la licence WRC était entre de bonnes mains et on était plutôt confiants sur la qualité d’EA Sports WRC. Mais dans le jeu vidéo, comme dans la vie, on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise.

Près de 80 voitures et 18 environnements différents

Que les fans de rallye se rassurent tout de suite: EA Sports WRC est un très bon jeu. DiRT Rally nous avait un peu laissés sur notre faim à cause du nombre plutôt limité de véhicules et de pays disponibles. EA Sports WRC balaie tout ça d’un revers de la main puisque dès le lancement 78 voitures de rallye sont disponibles (classiques et modernes) mais aussi plus de 600 km d’étapes authentiques de rallye de WRC à travers 13 circuits officiels du Championnat du monde des rallyes de la FIA et cinq destinations inspirées du monde réel. Bref, EA Sports WRC est complet et généreux.

Du contenu solide

Les joueurs qui aiment à la fois la gestion et la conduite se tourneront vers le mode Carrière ultra-complet. Si par contre, il n’y a que la conduite qui vous intéresse, c’est plutôt le mode Championnat que vous intéressera. Il est possible de participer aux championnats WRC, WRC2 et Junior WRC actuels avec les voitures et les pilotes de la saison en cours. Mention spéciale pour la possibilité de créer son propre championnat en choisissant une catégorie différente de véhicule à chaque étape. Autre mode sympa, celui baptisé Moments. Il permet de revivre des moments important de l’histoire de la discipline avec même une petite vidéo d’archive pour chaque «Moment». EA annonce que de nouveaux Moments seront régulièrement dans le jeu (attention, certains sont réservés à celles et ceux qui ont accès à EA Play et donc au Xbox Game Pass).

Hypnotisé par la route et son copilote

Manette en mains, les sensations de conduite sont excellentes. L’impression de vitesse est au rendez-vous et la route défile à toute vitesse. Extrêmement concentré pour ne pas faire d’erreur, sans même avoir le temps de cligner des yeux, on se retrouve comme hypnotisé par les consignes de son copilote. Car EA Sports WRC ne propose pas de fonctionnalité «flash-back» pour revenir en arrière après une erreur. À la moindre erreur d’inattention, ce sont des précieuses secondes qui s’envolent. Il faut alors au mieux recommencer toute l’étape, au pire faire une croix sur le podium, voire sur le rallye. On sent parfaitement la différence entre chaque véhicule, ainsi que les surfaces sur lequel on roule. Même chose quand il pleut ou qu’il neige, il faut adapter son choix de pneu et sa conduite, au risque de finir dans le décor à chaque tournant.

L’accessibilité à tout prix

Bien qu’EA Sports WRC soit réaliste, il n’écarte pas les débutants. À l’instar des jeux de la licence Formula 1, également développés par Codemasters, on peut notamment choisir le niveau de l’IA sur une échelle allant de 1 à 100, ainsi que d’activer ou de désactiver de nombreuses aides à la conduite. Le jeu arrive ainsi à être accessible à tous, aux pilotes chevronnés comme aux débutants. Chacun pourra y trouver du plaisir et c’est le plus important. Mais attention, s’il est facile à prendre en main, il reste un jeu exigeant (ce qui est d’autant plus gratifiant).

Pas vraiment la claque graphique attendue

Enfin, un dernier mot pour aborder l’aspect visuel du jeu. Si EA Sports WRC est plutôt joli, ce n’est pas non plus une claque graphique. Que ce soit la neige qui tombe ou un passage rapide dans une flaque, les effets n’ont rien d’exceptionnel ou de bluffant. La déformation des véhicules après des accidents n’est pas toujours très convaincante. Ça manque d’animation et de variété au bord des routes. Et on regrette de ne jamais rencontrer des concurrents accidentés ou en panne sur le bas-côté avec des commissaires agitant des drapeaux pour prévenir du danger. C’est d’autant plus dommage que c’était disponible dans les précédents DiRT Rally. Globalement, ça manque un peu d’immersion dans la passion et la ferveur de la discipline. Espérons que cet aspect soit développé dans les prochains épisodes. Enfin, plus embêtant, la version Xbox Series X, que nous avons testée à quelques de la sortie, souffrait de lag, de ralentissements et parfois même de clipping. Croisons les doigts pour que cela soit rapidement corrigé via une mise à jour, car c’est très handicapant dans un jeu où la vitesse et la précision sont reines.

Notre verdict

EA Sports WRC est un très bon jeu de rallye. En solo ou en multi, avec son contenu généreux et ses nombreux modes de jeu, il réserve de longues heures aux fans de la discipline. Accessible aux joueurs de tous les niveaux et doté d’excellentes sensations de conduite, EA Sports WRC s’impose comme le meilleur jeu de rallye de ces dernières années. 4/5