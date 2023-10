Super Mario Bros. Wonder sort sur Switch: Un nouveau Mario prodigieux?

Marvel’s Spider-Man 2, Sonic Superstars ou Super Mario Bros. Wonder: cette semaine est particulièrement riche en sorties jeu vidéo et les joueurs ont l’embarras du choix. Quel héros allez-vous choisir?

Après un premier essai à la Gamescom et l’interview de ses créateurs, on vous a déjà parlé en long et en large de Super Mario Bros. Wonder. Mais cette fois, ça est y. Le jeu sort enfin sur Nintendo Switch ce vendredi 20 octobre.

Faire du neuf avec du vieux!

Ce nouvel épisode est exceptionnel à plus d’un titre. Tout d’abord, c’est le premier Super Mario en 2D depuis New Super Mario Bros. U, sorti en 2012, il y a 11 ans. Deuxièmement, c’est le premier Mario sans la voix de Charles Martinet, parti à la retraite après près de 30 ans de bons et loyaux services. Il est remplacé par un jeune acteur américain, Kevin Afghani. Enfin, c’est la grosse sortie de de cette fin d’année 2023 sur la Switch. Nintendo compte donc beaucoup sur ce Super Mario Bros. Wonder pour se faire une place sous les sapins de Noël et pourquoi pas pour encore vendre quelques Switch en plus, même si la console s’est déjà écoulée à 130 millions d’exemplaires!

Mais revenons à ce Super Mario Bros. Wonder. L’expression «faire du neuf avec du vieux» semble avoir été faite ce jeu. On retrouve dans Super Mario Bros. Wonder tous les éléments qui font le succès de la franchise depuis plus de 35 ans. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Nintendo ne s’est pas reposé sur ses lauriers, au contraire. C’est le Super Mario Bros. en 2D avec le plus de nouveautés depuis bien longtemps.

L’épisode du renouveau

Passons le fait que cet épisode se déroule au Royaume des Fleurs et non plus au Royaume Champignon. Au final, on se retrouve quand même avec des niveaux dans le désert, sous l’eau ou encore sur la glace. Et si la principale nouveauté était la disparition du timer ? Depuis les débuts de Super Mario Bros, les joueurs devaient terminer les niveaux dans un temps imparti qui s’affichait en haut de l’écran. En supprimant ce fameux timer, Super Mario Bros. Wonder n’est plus une course et ça change pas mal de choses. S’il le souhaite, le joueur a le loisir d’explorer chaque niveau de fond en comble et d’en découvrir les moindres secrets. Et des passages secrets à découvrir, chaque niveau en regorge.

Et puis, Super Mario Bros. Wonder introduit la «fleur prodige», la «Wonder Flower» en anglais. Lorsqu’elle est touchée, le niveau dans lequel vous vous trouvez entre dans une nouvelle dimension et se métamorphose. De nouveaux ennemis apparaissent, les décors s’animent, parfois c’est même votre personnage qui se transforme. Chaque Wonder Flower réserve son lot de surprises et cette nouveauté apporte un vent de fraîcheur à la saga. Ajoutez à cela, plein de nouvelles transformations (dont la plus mise en avant est Elephant Mario) et vous aurez un épisode extrêmement généreux, qui déborde de bonnes idées.

Des animations vraiment bluffantes

Enfin, il ne faut que quelques secondes pour le remarquer: ce Super Mario Bros. Wonder est une véritable pépite au niveau de l’animation. Que ce soit lorsqu’il se sort son couvre-chef pour s’en servir comme parachute, ou qu’il doit rattraper sa casquette lorsqu’il arrive trop vite dans un tuyau, le jeu regorge d’animations délirantes et sublimes. C’est un régal pour les yeux et pour les zygomatiques.

Pas toujours simple à prendre en main (notamment avec le système de double saut), Super Mario Bros. Wonder n’est pas facile, loin de là. Néanmoins, il se veut être un jeu familial et accessible à tous. Cela passe par la possibilité de jouer à plusieurs en s’entraidant ou encore de choisir un personnage qui ne prend pas de dégât. Super Mario Bros. Wonder arrive ainsi à être accessible à tous, aux plus jeunes, à leurs parents comme aux vétérans. C’est aussi ça qui fait sa force et son charme!

Notre verdict

Après 11 ans d’attente, Nintendo réalise un joli coup avec Super Mario Bros. Wonder. Ce nouvel épisode dépoussière les Super Mario en 2D, tout en y restant étonnamment fidèle. Super Mario Bros. Wonder déborde de nouveautés et de bonnes idées. Au niveau de l’animation, c’est du grand art. Super Mario Bros. Wonder rejoint la liste des pépites à découvrir et à posséder sur Switch, pour les petits comme pour les grands. Ce nouveau Mario est vraiment prodigieux! 4,5/5