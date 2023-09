Comment la génération Z transforme le jargon professionnel

Cette évolution est particulièrement visible au Royaume-Uni. Comme ailleurs dans le monde, les Britanniques concluent généralement leurs mails professionnels avec des formules aussi passe-partout qu’aseptisées. Les plus populaires? «Yours sincerely» et son petit cousin, «yours truly», que l’on pourrait toutes les deux traduire par «bien à vous». Si ces deux expressions semblent assez formelles, elles s’invitent pourtant dans toutes les communications écrites au travail.

Une tendance en voie de disparition

En effet, ces derniers font souffler un vent de décontraction dans les open spaces, tant d’un point de vue vestimentaire qu’au niveau du langage. Ils sont beaucoup plus familiers à l’écrit que leurs aînés et veulent que leur personnalité transparaisse dans leurs échanges professionnels.

De nouvelles normes langagières

Mais, quel que soit leur âge, les Britanniques s’accordent à dire que certaines de ces expressions ne seront plus utilisées d’ici dix ans. Parmi elles figurent «yours sincerely» et «yours truly», mais aussi «with compliments» («Veuillez croire, Madame, Monsieur, à mes sentiments cordiaux»)et «respect» («Veuillez croire en mes respectueux sentiments»).

Ce phénomène ne concerne pas que le Royaume-Uni et les pays anglophones. En Belgique, l’hégémonie du «cordialement» et du «bien à vous» est de plus en plus contestée. Les professionnels belges cherchent constamment à singulariser leurs formules de politesse, ce qui a donné naissance aux «bien cordialement», «bonne continuation», «(très) belle journée» et «amicalement». Si certains destinataires pourraient être flattéspar ces petites attentions, il convient de rester prudent dans ses choix. Votre manager risque de ne pas apprécier si vous concluez vos mails sur une «bise» ou, pire encore, un «bisou».