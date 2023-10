Le bien-être au travail l’emporte sur le package salarial

Selon les résultats de l’observatoire qui a sondé plus de 750 actifs de 18 à 32 ans (travailleurs ou à la recherche d’un emploi), les personnes interrogées citent le bien-être quotidien au travail (à 38%), le package salarial (37%) et la flexibilité (aussi bien dans les horaires que pour le lieu de travail, à 34%) comme principales attentes d’un emploi, devant la stabilité (30%) ou encore la quête de sens (12%). Près d’un tiers (31%) pourrait d’ailleurs envisager un changement professionnel pour obtenir davantage de flexibilité, notamment via le télétravail.

Une tendance de fond

Ces résultats sont le reflet de tendances qui existent depuis plusieurs années et que les crises successives ont accélérées, analyse Marine De Ridder, chargée de cours à l’ICHEC Brussels Management School. «La crise sanitaire a notamment renforcé la recherche de flexibilité. La sphère des loisirs, de la famille et du couple devient aussi plus importante, il faut alors une offre salariale qui permette de répondre aux besoins.»

Les entreprises doivent s’adapter

Ces évolutions obligent les entreprises à revoir leur modèle de recrutement et de leadership pour attirer et garder les talents, surtout que plus de 40% des jeunes actifs pensent changer de travail au maximum tous les 5 ans, ajoute l’étude. Les employeurs doivent notamment s’adapter à la demande de flexibilité et proposer une offre conforme à la réalité.

«Auparavant, les employeurs dictaient les règles du marché du travail mais il y a une inversion des rôles désormais, les jeunes ont la possibilité de choisir», confirme Michel Lebrun, coordinateur aux ressources humaines chez CBC. «Une entreprise doit se montrer créative pour être attractive, par exemple en élargissant le package salarial avec de nouvelles alternatives, et rester attentive aux tendances du moment.»