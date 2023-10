Le Job Fair Brussels pour trouver l’emploi de ses rêves dans la capitale

Ce 27 octobre se tiendra le salon de l’emploi et de la formation bruxellois au Palais 10 de Brussels Expo. L’occasion idéale pour tous les futurs travailleurs d’avoir un aperçu des nombreux emplois à pourvoir et des formations disponibles à Bruxelles.

Le secteur de l’emploi est en pleine croissance à Bruxelles. Le Job Fair Brussels qui se tiendra ce 27 octobre, de 13h à 18h au Palais 10 de Brussels Expo, en donnera un bon aperçu. Organisé par Références et par Jobat, l’événement permettra de découvrir tous les jobs bruxellois disponibles dès aujourd’hui. En recherche d’emploi ou en quête de nouvelles opportunités dans la capitale? L’événement sera le lieu de rencontre parfait avec des employeurs nationaux, voire même internationaux!

L’occasion de réseauter

«Ces salons sont toujours un moment fort dans la stratégie de recrutement des entreprises locales», comme l’explique Derek d’Ursel, Directeur Général de Références. Le Job Fair Brussels sera l’occasion idéale de réseauter. Sur une journée, vous pourrez découvrir plusieurs entreprises régionales, vous faire une idée de celles qui vous plaisent et établir un premier contact. Vous aurez l’occasion de voir quels employeurs matchent avec votre personnalité et vos valeurs. Peut-être vous projetterez-vous même au sein de l’une de ces entreprises? N’hésitez pas en tout cas à laisser vos coordonnées aux recruteurs qui vous ont le plus séduits.

Plus de 500 jobs et formations

Le Job Fair Brussels est un salon d’ampleur. Au total, ce sont plus de 500 jobs et formations qui seront à pourvoir auprès de 30 recruteurs. Les employeurs présents seront issus de secteurs variés, de quoi maximiser vos chances de trouver votre future entreprise. Parmi les gros pourvoyeurs d’emplois, on retrouvera, entre autres, des sociétés de transport (De Lijn, TEC, STIB-MVIB…), des hôpitaux (Grand Hôpital de Charleroi, CHU Saint-Pierre…) ainsi que des enseignes de grande distribution (Carrefour, Colruyt Group…).

Mieux se former

Pour cette édition 2023, la Job Fair Brussels insiste sur sa dénomination de «salon de l’emploi et de la formation ». L’apprentissage continu occupe en effet une place de plus en plus importante dans le milieu de l’emploi. En plus d’en apprendre plus sur le milieu du travail, vous pourrez vous informer sur les différentes formations à suivre tout au long de votre carrière.

Ce salon est sans aucun doute à ne pas manquer si vous voulez en savoir davantage sur le marché de l’emploi, les différentes manières de postuler et les formations disponibles à Bruxelles.

