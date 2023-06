Les Belges sont-ils satisfaits de leur équilibre travail-vie privée ?

Plus de la moitié des Belges (53%) se déclarent satisfaits de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les Belges, ainsi que les Finlandais, sont les plus satisfaits de cet équilibre, suivis par les Danois, les Norvégiens et les Néerlandais. Environ un Belge sur cinq (19%) pense cependant que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pourrait être amélioré. Ainsi, bien qu’il reste du travail à faire dans ce domaine, aucun autre pays européen ne fait mieux.

«Le travail rend heureux»

Les Belges, tout comme les Néerlandais, les Danois et les Suisses, s’attribuent un score élevé en termes de satisfaction professionnelle: environ deux personnes sur trois (soit 66%) se déclarent satisfaites de leur travail. Seuls les Norvégiens obtiennent un score encore plus élevé, avec 72%. Les Italiens et les Croates sont les moins bien classés, avec respectivement 53% et 54% de satisfaits. Une minorité, à savoir un sur dix, n’est pas satisfaite de son travail. Cependant, cette minorité est souvent celle qui résonne le plus, et non la majorité des employés satisfaits qui n’est pas mentionnée aussi souvent: «On ne parle pas assez de ces magnifiques scores de satisfaction belges. Le travail rend heureux. Nous croyons fermement au modèle dit ABC de motivation et de bonheur au travail: autonomy (autonomie) – belonging (engagement) – competence (compétence). En tant qu’employeur, il est bon de se concentrer sur tous ces éléments. Toutefois, être heureux au travail exige naturellement aussi un effort de la part des travailleurs eux-mêmes, par exemple pour se former et continuer à évoluer», souligne Katleen Jacobs, consultante chez SD Worx.