Faut-il mouiller sa brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice ?

Faut-il passer sa brosse à dents sous l’eau avant ou après avoir appliqué le dentifrice? Si tu as très certainement opté pour une de ses deux options sans même te poser de question, que disent les dentistes?

Des avantages différents

Ceux de la team «avant» avancent qu’il faut absolument passer sa brosse sous l’eau avant afin de mieux faire «adhérer» le dentifrice . Ce geste permet aussi, au passage, de rincer la poussière qui aurait pu se glisser entre les poils depuis la dernière utilisation. La team «après» en choisissant de rincer sa brosse à dents après espère, elle, faire mousser le dentifrice en le recouvrant d’eau une fois appliqué. Et qu’on se le dise, les deux options semblent avoir du bon. Mais qu’est-il donc mieux de faire?

Se brosser correctement les dents

Alors, l’eau avant ou après le dentifrice? Selon les dentistes, rien ne laisse penser qu’une méthode soit meilleure que l’autre. Ils s’accordent parcontrepour dire que le plus important reste de se brosser correctement les dents . Il est ainsi recommandé de se brosser les deux fois par jour pendant 2 minutes chaque fois . Le premier lavage des dents doit être fait au réveil, que ce soit avant ou après le petit-déjeuner; le second le soir, après le souper.

Très peu d’eau… ou pas du tout

Que ce soit avant ou après avoir appliqué ta couche de dentifrice, ne mouille que très légèrement ta brosse à dents. La laisser plus d’une seconde sous l’eau pourrait « diluer » le dentifrice et réduire ses effets selon les dentistes. Certains comme le Dr Raha Sepehrara, qui exerce en Angleterre, suggèrent même de ne pas mouiller sa brosse à dents du tout. En fait, mouiller les poils de sa brosse à dents les affaiblirait et rendrait le brossage bien moins efficace.